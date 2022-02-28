Şampiyon boksör Vasiliy Lomachenko Ukrayna ordusuna katıldı

28 Şubat 2022 Pazartesi, 11:51

Üç farklı kategoride dünya şampiyonu olan boksör Vasiliy Lomachenko, ülkesi Ukrayna için orduya katıldı. 34 yaşındaki sporcu, sosyal medya hesabından askeri üniforma giydiği bir fotoğraf paylaştı.

"UKRAYNALI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

ESPN'de yer alan habere göre, Lomachenko Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği gün Yunanistan'a gitti. Ancak ailesine ve sevdiklerine yakın olmak isteyen boksör Romanya üzerinden Ukrayna'nın Odessa kentine geçti.

Ünlü boksörler Wladimiry ve Vitali Klitschko kardeşler de bu savaşta yer almaya karar verdi. Vitali Klitschko, aynı zamanda Ukrayna'nın başkenti Kiev'in şu anki belediye başkanı.

WBC Ukrayna Başkanı Mykola Kovalchuk da boksörlere destek verdi. Kovalchuk, "Boksörlerimizle, gerçek boks şampiyonlarımızla ve bu savaştaki şampiyonlarımızla gurur duyuyoruz. Ukraynalı olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.