Sarı-Kırmızılılarda Divan Kurulu, Mali Genel Kurul ve İstişare Komitesi toplanacak

11 Ekim 2021 Pazartesi, 07:00

Galatasaray camiasını bu hafta kritik günler bekliyor. Sarı-Kırmızılı camia, önce Divan Kurulu ardından 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan mali genel kurulda bir araya gelecek. Kulübün mali yapısı, Mustafa Cengiz döneminin hem mali hem idari açıdan ibra edilip edilmeyeceği ve Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin almak istediği yetkiler, mali genel kurula damgasını vuracak. Yönetim, 13 Ekim’deki Divan Kurulu toplantısında, 30 Haziran itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ile özet yönetsel, sportif faaliyet raporlarını üyelere sunacak. Bu tablo, Galatasaray’ın içinde bulunduğu ekonomik durumu camiaya net şekilde aktaracak. Burak Elmas, kendilerinin oluşturdukları ve kulübün eski başkanları ile yöneticilerinin yer aldığı İstişare Komitesi’nin ilk toplantısını 13 Ekim’de yapacak. Zirvede, yönetimin çalışmalar ile kulübün geleceği açısından atılması gereken adımlar görüşülecek.

ELMAS YETKİ İSTEYECEK

Burak Elmas yönetimi, Bankalar Birliği anlaşması ve kulübün arazileri ile gayrimenkulleri üzerindeki bazı işlemler için mali genel kurulda üyelerden yetki isteyecek. Elmas, önce Divan Kurulu toplantısında ardından İstişare Komitesi’nde istenen yetkilerin detayları hakkında bilgi verip, üyelerin aklındaki soru işaretlerini gidermeye çalışacak.



CENGİZ İBRA EDİLECEK Mİ?



Hafta sonunda ise Galatasaray camiası iki gün boyunca gözlerini Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’ne çevirecek. Koronavirüs salgını nedeniyle 2019 ile 2020 yılında gerçekleşmeyen mali genel kurullar, 16 Ekim ve 17 Ekim’de yapılacak. 16 Ekim’de 2019’un, 17 Ekim’de ise 2020’nin mali toplantısı gerçekleşecek. Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim dönemini kapsayan iki yılın mali tabloları üzerine idareciler görüşlerini bildirecek, üyeler kürsüde düşüncelerini açıklayacak. Ardından ise ibra oylamasına geçilecek. Ancak bu kez her zamankinden farklı bir uygulamaya gidilmesi bekleniyor. Son mali genel kurulda büyük tartışma yaratan elle yapılan ibra oylamasının bu kez salona kurulacak sandıklarla kapalı şekilde olması planlanıyor.

