Serie A'da Milan, Fiorentina'yı son saniyede geçti
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son şampiyon Milan, kendi sahasında konuk ettiği Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.
Serie A’nın 15. hafta maçında Milan, sahasında Fiorentina ile karşılaştı.
Stadio Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Milan 2-1 kazandı. Milan, 2. dakikada Rafael Leao ile öne geçerken, Fiorentina 28. dakikada Antonin Barak ile eşitliği yakaladı. Son bölümde galibiyet için baskısını artıran İtalyan devi, 90+1. dakikada Milenkovic'in kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Milan sahadan 3 puanla ayrıldı.
FIORENTINA'NIN SERİSİ SONA ERDİ
Geçen hafta Cremonese ile berabere kalan Milan, bu galibiyetle moral depoladı. Fiorentina ise 3 maç sonra mağlup oldu.
Alınan bu sonucun ardından Milan puanını 33'e çıkardı. Fiorentina ise 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Milan, Salernitana deplasmanına gidecek. Fiorentina ise Monza'yı konuk edecek.
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