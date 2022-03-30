Slaven Bilic rotasını belirledi! "Ya İngiltere ya da Türkiye"
Son olarak Çin ligi takımlarından Beijing Guoan'ı çalıştıran Slaven Bilic, görev yapacağı bir sonraki takımın Türkiye ya da İngiltere'den olacağını söyledi. Hırvat teknik adam, ocak ayında milli takım çalıştırması için teklif aldığını ancak Dünya Kupası'nın aralık ayında olmasından dolayı reddettiğini açıkladı.
Beşiktaş'ta 2013-2015 yılları arasında çalışan Slaven Bilic, dünyaca ünlü spor platformu Athletic'e kariyerine ve gelecek planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
8 Ocak'ta Beijing Guoan'dan ayrılan Bilic, sezon başında Avrupa'dan teklif aldığını ancak kulübünün izin vermemesinden dolayı görüşmelerin sona erdiğini söyledi.
"YA İNGİLTERE YA DA TÜRKİYE"
"Antrenörler ara vermeyi sevmezler. Bir kere bu işi yaparsanız, 1-2 haftalık arada sıkılırsınız. Birçok oyuncum bana emekli olduktan sonra anternörlük konusunda tavsiye vermemi istiyor. Onlara, futbolun içinde olmanın önemli olduğunu fakat bunun kolay olmadığını söylüyorum. Sportif direktörlük gibi daha az baskının olduğu alternatifler de var. Çin'de çalışırken ailemden uzaktım ve bu beni zorluyordu. Kariyerimin büyük bir bölümünü İngiltere'de ve Türkiye'de geçirdim. Bu ülkelere kendimi yakın hissediyorum. Bir sonraki işim muhtemelen İngiltere'de ya da Türkiye'de olacak."
Geçtiğimiz temmuz ayında Avrupa'nın önemli takımlarından teklifler aldım. Bir kulübün başkanıyla üç gün görüştük ve Beijing Guoan'a ayrılmak istediğimi söyledim. Ancak buna izin vermediler. Oradakiler gerçekten iyi insanlar ve sorun çıkartan kişi olmak istemedim. Sezon sonuna kadar görevde kalmam için anlaşmaya vardık.
Ocak ayında Avrupa'daki önemli bir milli takımdan teklif aldım ancak bunu reddettim. Çünkü Dünya Kupası aralık ayında oynanacak. Turnuva bittikten sonra şu andaki konumumda olacaktım. 6 yıl boyunca Hırvatistan'da çalıştım. Harika bir deneyimdi ancak kendimi kulüp çalıştırmaya daha yatkın görüyorum. Oyuncularla günlük olarak iletişim halinde olmak daha iyi hissettiriyor.
"Beşiktaş'ı çalıştırırken Arsenal'le oynadığımız maçlardan sonra Arsene Wenger, takımdan etkilendiğini söyledi. Bu bana büyük bir özgüven verdi. En iyisini henüz yapmadığıma inanıyorum. Tutkum, enerjim ve tecrübem var. Ailemle zaman geçirmem ve hayatımı sıfırlmam gerekiyordu. Bunu yaptım ve artık kariyerimdeki yeni sayfaya hazırım."
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