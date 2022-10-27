Son Dakika: Abdülkerim Bardakcı'nın cezası belli oldu!

27 Ekim 2022 Perşembe, 16:54

PFDK kararları açıklandı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 52 bin lira para cezası, yönetici Erden Timur'a 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası, futbolcu Abdülkerim Bardakcı'ya ise 2 maç men cezası verildi.

Ayrıca Galatasaray'a, saha içi olayları ve idareci açıklamaları nedeniyle 256 bin lira para cezası da verildi.

SACHA BOEY'A CEZA YOK!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Alanyaspor mücadelesinde Sacha Boey, kontratakta rakibinin dengesini bozduğu için direkt kırmızı kart ile cezalandırılmıştı.

Kurallar gereği son adama faul yaptığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Sacha Boey, PFDK'ye sevk edilmedi ve 1 maç ceza aldı.