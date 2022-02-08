Stefan Kuntz, Yunus Akgün ve Enes Ünal'ı milli takıma çağıracak

08 Şubat 2022 Salı, 11:25

A Milli Takım, 24 Mart'ta Dünya Kupası Elemeleri Play-Off maçında Portekiz'in konuğu olacak. Millilerde teknik direktör Stefan Kuntz, zorlu maç öncesi aday kadro için çalışmalarına başladı.

Ajansspor'da yer alan habere göre, yardımcısı Kenan Koçak'la birlikte maçları sıkı bir şekilde takip eden Kuntz, Adana Demirspor'da performansıyla göz dolduran Yunus Akgün ve La Liga'da Getafe'de fırtına gibi esen Enes Ünal'ı kadroya çağırma kararı aldı.

İLK KEZ ŞANS BULACAK

Yunus Akgün, ilk kez A Milli formayı giyecek. Son 2 aday kadroda yer almayan Enes ise tekrardan şans bulacak.

Galatasaray'ın sezon öncesinde Mavi Şimşekler'e kiralık olarak gönderdiği 21 yaşındaki kanat oyuncusu Akgün, 21 lig maçında 7 gol 6 asist, tüm kulvarlarda ise 24 maçta 8 gol 12 asistle yıldızlaştı.

LA LIGA'YI SALLIYOR

Getafe'nin 2020'de 9 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Villarreal'den kadrosuna kattığı Enes Ünal bu sezonki performansıyla adeta La Liga'yı salladı.

İspanyol takımında 22 maçta forma giyen 24 yaşındaki forvet 9 kez fileleri havalandırdı.