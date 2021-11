Steven Gerrard, Aston Villa ile anlaştı

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da menajerlik görevine Steven Gerrard getirildi. Dean Smith ile yollarını ayıran Aston Villa, İskoç devi Rangers'ı çalıştıran Steven Gerrard ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk kariyerini Liverpool'da tamamlayan Gerrard, Liverpool alt yaş takımlarını çalıştırdıktan sonra 2018 yazında Rangers'ın başına geçmişti.

Steven Gerrard'ın ilk açıklaması, "Aston Villa, İngiliz futbolunda harika bir geçmişe ve kültüre sahip. Bu kulübün teknik direktörü olmaktan büyük gurur duyuyorum." oldu.

