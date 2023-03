Taraftar 'Ali Koç istifa' dedi, Jesus tepki gösterdi!

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 08:10

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 08:10

Fenerbahçe, Sevilla'nın elendiği karşılaşmanın ardından yönetime tepki geldi.

Kadıköy'de tribünler, maçın sona ermesinin ardından başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, "Ali Koç istifa" tezahüratında bulundu.

JESUS'TAN 'ALİ KOÇ İSTİFA' TEZAHÜRATINA TEPKİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, basın toplantısında 'Ali Koç istifa' tezahüratlarına tepki gösterdi.

İşte Jesus'un konuyla ilgili sözleri:

"Maçtan sonra Ali Koç Başkan'a gösterilen tepkileri anlamamıştım ama eğer 'istifa' diye bir tepki olduysa, bu haksız bir tepkidir! Fenerbahçe'nin çok iyi bir başkanı var. 35 yıldır teknik direktörlük yapıyorum, çok fazla başkanla çalıştım. Ali Koç çok iyi bir başkan. Bence Fenerbahçeliler'in tanrıya şükretmesi lazım, böyle bir başkanları olduğu için. Ali Koç, Fenerbahçe için her zaman, her şeyi yapıyor. Son yıllarda bu takım kupa kazanamadı evet ama baş sorumlu başkan değildi. Baş sorumlu, teknik direktör ve oyunculardır. Ali Koç, Fenerbahçe için her şeyini veriyor. Ben 8 aydır buradayım. Şunu söyleyebilirim; bugüne kadar çalıştığım en iyi başkan Ali Koç. Şansın biraz yanında olması lazım tabii..."