EURO 2024'te ilk maçların en güzel golü seçildi: 'Mert Müldür'ün çılgın volesi'

Mert Müldür'ün Gürcistan maçında attığı gol, EURO 2024'teki ilk maçların en güzel golü seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2024 - 13:32
EURO 2024'te ilk maçların en güzel golü seçildi: 'Mert Müldür'ün çılgın volesi'
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) gruplarında ilk maçların en iyi golü belli oldu. A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçta Mert Müldür'ün attığı gol turnuvada oynanan ilk maçların en iyi golü seçildi.

UEFA'nın EURO 2024 sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Mert'in golü için "Mert Müldür'ün çılgın volesi Turun Golü olarak taçlandırıldı" ifadelerine yer verildi.

Oylamada Arda Güler'in attığı gol ise 3. sırada yer aldı.

Romanya'dan Stanciu'nun Ukrayna filelerini havalandıran golü 2. olurken, İtalya - Arnavutluk maçında Barella'nın attığı gol ise 4. sırayı aldı.

 


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