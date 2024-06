EURO 2024'te ilk maçların en güzel golü seçildi: 'Mert Müldür'ün çılgın volesi'

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) gruplarında ilk maçların en iyi golü belli oldu. A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçta Mert Müldür'ün attığı gol turnuvada oynanan ilk maçların en iyi golü seçildi.

UEFA'nın EURO 2024 sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Mert'in golü için "Mert Müldür'ün çılgın volesi Turun Golü olarak taçlandırıldı" ifadelerine yer verildi.

Oylamada Arda Güler'in attığı gol ise 3. sırada yer aldı.

Romanya'dan Stanciu'nun Ukrayna filelerini havalandıran golü 2. olurken, İtalya - Arnavutluk maçında Barella'nın attığı gol ise 4. sırayı aldı.

???? Mert Müldür's insane volley is crowned as Goal of the Round winner ??#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/y8ajp8aP9V