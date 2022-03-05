Tayfun Korkut için kötü seri devam ediyor
Tayfun Korkut yönetimindeki Hertha Berlin, Eintracht Frankfurt'u ağırladığı karşılaşmada galibiyet hasretine son veremedi.
Almanya Ligi'nde Tayfun Korkut yönetimindeki Hertha Berlin, Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Galibiyet hasreti çeken Hertha Berlin sahasında rakibine 4-1 mağlup oldu.
Eintracht Frankfurt'un gollerini 17. dakikada Ansgar Knauff, 48. dakikada Lucas Melo, 56. dakikada Jesper Lindstrom ve 63. dakikada Santos Borre kaydetti. Hertha Berlin'in tek golü 61. dakikada Davie Selke'den geldi.
Tayfun Korkut ile 12 lig maçına çıkan Hertha Berlin, son 4 maçı kaybederken, son 8 haftada ise galibiyet alamadı. Hertha Berlin, Tayfun Korkut yönetiminde 9 puan topladı.
Eintracht Frankfurt bu galibiyetin ardından puanını 34'e yükseltti. Kümede kalma mücadelesi veren Herta Berlin 23 puanda kaldı.
Almanya Ligi'nde gelecek hafta Hertha Berlin, Mönchengladbach'a konuk olacak. Eintracht Frankfurt, Bochum'u ağırlayacak.
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