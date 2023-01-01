Tottenham yeni yıla kötü başladı!
Aston Villa, yeni yılın ilk maçında Tottenham'ı Londra'da 2-0 mağlup etmeyi başardı.
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Tottenham ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Aston Villa, 2-0'lık skorla kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Emiliano Buendia ve 73. dakikada Douglas Luiz kaydetti.
2 maç sonra kaybeden Tottenham, 30 puanda kaldı. Astonm Villa ise puanını 21'e yükseltti.
Tottenham, bir sonraki maçında Crystal Palace'a konuk olacak. Aston Villa ise sahasında Wolves'ı ağırlayacak.
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