Trabzonspor, 25 yıllık hasreti bitirmek istiyor!

Yayınlanma: 17.05.2023 - 10:52

Güncelleme: 17.05.2023 - 10:54

Trabzonspor'un başında ilk galibiyetini MKE Ankaragücü karşısında elde eden teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yi de yenerek bir ilke daha imza atmayı hedefliyor.

Bordo mavili takım yarın oynayacağı karşılaşmayı kazanırsa, Kadıköy'deki lig maçlarında 25 yıldır süren galibiyet hasretine son verecek.

EN SON YILMAZ VURAL YENMiŞTi

Sarı lacivertli takımı deplasmanda en son 23 Ağustos 1997'de 3-1'lik skorla yenen Fırtına, daha sonra oynadığı 25 dış saha maçında 13 mağlubiyet, 12 beraberlik alırken, 21 gol atıp 43 gol yedi.

Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini Yılmaz Vural yönetiminde alan Trabzonspor'da daha sonra görev yapan 24 teknik direktör, Kadıköy'deki lig maçlarından 3 puanla ayrılamadı.

Trabzonspor'un Fenerbahçe deplasmanı performansı:

1998-99: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0

1999-00: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

2000-01: Fenerbahçe-Trabzonspor: 5-2

2001-02: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-0

2002-03: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

2003-04: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

2004-05: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

2005-06: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

2006-07: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2 (İzmir'de oynandı)

2007-08: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

2008-09: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2009-10: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2010-11: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

2011-12: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0 (Lig Aşaması)

Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0 (Süper Final)

2012-13: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2013-14: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2014-15: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2015-16: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

2016-17: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2017-18: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

2018-19: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2019-20: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2020-21: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

2021-22: Fenerbahçe: Trabzonspor: 1-1

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman ve nerede?

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile 18 Mayıs Perşembe (yarın) günü karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.