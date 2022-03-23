Trabzonspor'da hedef iki kupa
Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlamak isteyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı da kazanmak istiyor.
Süper Lig’de 70 puanla zirvede yer alan ve artık şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı da kazanmak istiyor. Kupada yarı finale yükselen Bordo-Mavililer, çift maçlı bu ayağın ilk randevusunda 19 Nisan’da Kayserispor’u konuk edecek. Fırtına, 38 yıl sonra sezonu çifte kupayla tamamlama şansına sahip. Trabzonspor bu sezon hem Süper Lig hem Türkiye Kupası’nı kazanırsa 1983-84’ten sonra ilk kez iki kulvarda şampiyonluk elde etmiş olacak. Bordo-Mavili kulüp, sezonun son maçı olan İstanbul’daki Başakşehir mücadelesini, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayıp şampiyonluk coşkusunu seyirci rekoru kırarak yaşamak için hazırlıklara başladı.
BİLETLER TÜKENDİ
Lider Trabzonspor’un Süper Lig’in 31. haftasında 3 Nisan’da evinde Beşiktaş’la oynayacağı maçın biletleri dün satışa çıktıktan kısa süre sonra tükendi. Sabah erken saatlerde gişelerin önünde uzun kuyruklar oluşurken biletler toplam 10 dakika içinde satıldı. Birçok taraftar, bilet alamadan geri döndü. İç sahadaki tüm maçlar için yurt dışından ve Türkiye’nin birçok şehrinden kente gelen Bordo-Mavili taraftarlar, Beşiktaş karşılaşmasında da Medical Park Stadı’nı tamamen dolduracak.
İlgili Haberler
- Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletleri 8 dakikada tükendi
- Fenerbahçe - Trabzonspor rekabeti yeşil sahaları aştı, nikah masasına taşındı
- Trabzonspor karşısında hat-trick yapan Pohjanpalo, kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi
Video Haberler
- Temizlik işçisinin yavru köpekle oynadığı o anlar
- O öğretmen hakkında harekete geçildi
- Üniversite öğrencisi Ceyda yurt odasında ölü bulundu
- Annesini öldüren firari babaya tepki: Gel, beni de öldür
- Esra Ersoy gözaltına alındı
- Bingöl’deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit
- Hırsızlık şüphelisi ayakkabıları çalmakta kararsız kaldı
- 'Yaşayan İnsan Hazinesi' Halime Özke: Ben öldüğümde sips
- Hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet iste
- İstanbul'da taksici dehşeti: Genç kadını darp etti
En Çok Okunan Haberler
- İnsan Sesi
- Emperyalizmin Türkiye’ye etkileri
- Unutulmaması gereken kumpaslar - Gülseven G. YAŞER
- Yeni anayasa ve yanıt bekleyen sorular - Osman GÖLCÜK
- Esad’ın BAE ziyaretinin düşündürdükleri!
- Cumhurbaşkanlığına, Fuat Oktay vekalet edecek
- Karar günü: Ulaşıma zam gündemde
- Maliyetleri artırdı: 5 liraya zam geldi
- Trabzonspor'da hedef iki kupa
- Benzin ve motorine büyük zam!