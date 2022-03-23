Trabzonspor'da hedef iki kupa

23 Mart 2022 Çarşamba, 07:00

Süper Lig’de 70 puanla zirvede yer alan ve artık şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı da kazanmak istiyor. Kupada yarı finale yükselen Bordo-Mavililer, çift maçlı bu ayağın ilk randevusunda 19 Nisan’da Kayserispor’u konuk edecek. Fırtına, 38 yıl sonra sezonu çifte kupayla tamamlama şansına sahip. Trabzonspor bu sezon hem Süper Lig hem Türkiye Kupası’nı kazanırsa 1983-84’ten sonra ilk kez iki kulvarda şampiyonluk elde etmiş olacak. Bordo-Mavili kulüp, sezonun son maçı olan İstanbul’daki Başakşehir mücadelesini, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayıp şampiyonluk coşkusunu seyirci rekoru kırarak yaşamak için hazırlıklara başladı.

BİLETLER TÜKENDİ

Lider Trabzonspor’un Süper Lig’in 31. haftasında 3 Nisan’da evinde Beşiktaş’la oynayacağı maçın biletleri dün satışa çıktıktan kısa süre sonra tükendi. Sabah erken saatlerde gişelerin önünde uzun kuyruklar oluşurken biletler toplam 10 dakika içinde satıldı. Birçok taraftar, bilet alamadan geri döndü. İç sahadaki tüm maçlar için yurt dışından ve Türkiye’nin birçok şehrinden kente gelen Bordo-Mavili taraftarlar, Beşiktaş karşılaşmasında da Medical Park Stadı’nı tamamen dolduracak.