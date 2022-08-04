Tribünlerden İrfan Can Eğribayat'a sevgi gösterisi

Fenerbahçe’nin yeni transferi kaleci İrfan Can Eğribayat’a sarı-lacivertli taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2022 Perşembe, 21:43
Tribünlerden İrfan Can Eğribayat'a sevgi gösterisi
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Fenerbahçe'nin Slovacko ile oynadığı müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerin Göztepe'den kiraladığı 22 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'a taraftarların ilgisi büyüktü.

Fenerbahçeli tribünler Eğribayat'ı tezahüratlarıyla yanına çağırırken, İrfan Can ise taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.


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