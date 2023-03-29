Tribünlerden TFF'ye tepki
Bursa'da oynanan ve milli takımın 2-0 kaybettiği Hırvatistan maçında tribünler TFF'ye tepki gösterdi.
Hırvatistan'a 2-0 mağlup olduğumuz maçta tribünler TFF'yi istifaya davet etti.
Bursa'daki mücadelenin son dakikalarında tribünlerdeki bazı taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi aleyhine tezahüratlarda bulundular.
Taraftarlar, TFF yönetimini istifaya davet ettiler.
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