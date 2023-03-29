Tribünlerden TFF'ye tepki

Bursa'da oynanan ve milli takımın 2-0 kaybettiği Hırvatistan maçında tribünler TFF'ye tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 08:13
Tribünlerden TFF'ye tepki
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Hırvatistan'a 2-0 mağlup olduğumuz maçta tribünler TFF'yi istifaya davet etti.

Bursa'daki mücadelenin son dakikalarında tribünlerdeki bazı taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi aleyhine tezahüratlarda bulundular.

Taraftarlar, TFF yönetimini istifaya davet ettiler.


TFF Tepki Bursa

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