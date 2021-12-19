Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi
Kahramanmaraş’ta düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi.
Türkiye geneli 32 şehirden 600'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada, 65 kiloda, M. Recep Aktaş birinci Hamza Alaca ikinci olurken, Mensur Bayoğu ve Ertuğrul Kahveci üçüncülüğü paylaştı. 74 kiloda ise Soner Demirtaş birinci, Samet Ak ikinci, Tarık Gür ve İsmet Çiftçi üçüncü oldu. Ağır sıklette ise 92 kilogramda Feyzullah Aktürk altın madalyanın sahibi olurken, Ahmet Bilici ikinci oldu. Üçüncülük kürsüsünü ise Samet Özarslan ve Erhan Yaylacı paylaştı.
Ödül töreninde konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Spor alanında bu topraklardan göğsümüzü kabartan çok değerli güreşçilerimiz ve sporcularımız yetişmiştir. Kahramanmaraş'ta ata sporumuz güreşte, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nın yapılmasını çok önemli buluyorum. Güreş zenginliğinde birkaç şehir sayılsa onlardan biri de Kahramanmaraş'tır. Özellikle ata sporumuz şalvar güreşinin de başkentidir. Bu müsabakalarda görev alan ve güreşen sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise, “Sütçü İmam'ın memleketi Kahramanmaraş'a hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. İnşallah başlayacak finallerimizle, yarın ve pazar günü maçlarımızla hep birlikte serbest güreşte dereceye giren Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olacak sporcularımızı görme fırsatı ve onları izleme fırsatı bulacağız” dedi.
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