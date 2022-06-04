UEFA Uluslar Ligi'nde, Hollanda, deplasmanda Belçika'ya acımadı

04 Haziran 2022 Cumartesi, 10:12

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup mücadelesinde Belçika,sahasında Hollanda'yı konuk etti.

Stade Roi Baudouin'de oynanan karşılaşmayı Hollanda 4-1 kazanarak uzun süre unutulmayacak bir galibiyete imza attı.

Maçın 40. dakikasında Bergwijn'in golüyle ilk yarıyı önde kapatan Hollanda, 51'de Depay ve 61'de Dumfries'in golleriyle farkı üçe çıkardı. 65. dakikada bir kez daha sahne alan Memphis Depay kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü atarak 4 farklı üstünlüğü yakaladı.

90+3'te ise geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Batshuayi'nin golüyle maçın skoru 4-1 olarak belirlendi.

Bu sonuçla Hollanda grubunda 3 puana yükselirken Belçika ise henüz puan alamadı. 8 Haziran'da ise Hollanda gruptaki ikinci maçında Galler'le karşı karşıya gelecek. Belçika ise Polonya'yı konuk edecek.