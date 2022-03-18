Ümit Milli Futbol Takımı'nın U21 Avrupa Şampiyonası maçlarının aday kadrosu açıklandı
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart Cuma günü İskoçya ile deplasmanda oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 19 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de toplanacak.
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart Cuma günü İskoçya ile deplasmanda oynayacağı 2023 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçının aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular yarın saat 17.00'de Le Meridien Otel'de toplanacak.
Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosuna şu isimler davet edildi:
Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı (Beşiktaş), Berke Özer (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Stade Rennais), Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Furkan Bayır, Umut Güneş, Oğuz Aydın, Erencan Yardımcı (Aytemiz Alanyaspor), Emir Han Topçu, Cemali Sertel (Çaykur Rizespor), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Muhammed Gümüşkaya (GZT Giresunspor), Mirza Cihan (Gaziantep FK), Hakan Yeşil (1461 Trabzon), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Enis Destan (Trabzonspor ), Ali Akman (Nec Nijmegen), Tiago Süer Barbaros Çukur (Watford).
İlgili Haberler
- CANLI ANLATIM: Çaykur Rizespor - Trabzonspor (20.15)
- Konyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkerim Bardakçı şoku
- Rus ve Belaruslu sporcular Elmas Lig'den men edildi
Video Haberler
- Erdoğan köprü ücretini sordu: Yurttaştan olay yanıt
- Gülistan Doku'nun baş şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
- Anne dehşeti: Bebeğine çamaşır suyu içirdi!
- Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert'ten açıklama
- Ters yöne giren TIR İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu
- Bakan Nebati hakkında suç duyurusu
- Aleyna Ağgül davasında yeni gelişme!
- Yargıdan maske kararı!
- Kayıp Semira'nın cesedi bulunmuştu: 2 amca tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
- Kovid-19’dan daha tehlikeli olabilir
- Rize'de ilk düdük çaldı!
- '90'lı yıllara geri döneceklerinden eminim'
- Putin halka seslendi: Saldırının amacını açıkladı
- İstanbul'da kar fırtınası alarmı
- Facianın eşiğinden dönüldü: Tam 16 madenci...
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Almanya'yı zora sokacak Rusya iddiası
- Çanakkale Zaferi dünyanın gidişatını nasıl değiştirdi?
- Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı