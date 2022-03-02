Ünal Aysal adaylık haberlerini yalanladı!

02 Mart 2022 Çarşamba, 08:58

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal'ın yeniden aday olacağı ve önümüzdeki hafta Galatasaraylı bazı üyelerle bir araya geleceği iddia edildi. Aysal bu iddialarla ilgili Aysal, Akşam gezetesine açıklamalarda bulundu.

Ünal Aysal, "Şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir seçim niyeti de görünmüyor. Bunlar bence şimdilik dedikodu boyutunu aşmayan söylemler. Kimse ile özel bir görüşmem yok. Sadece Galatasaray derneklerinden bir tanesinin olağan bir toplantısına davet edildim. Oraya katılıp dostlarımı göreceğim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu ay içerisinde kritik bir Mali Genel Kurul yapılacak. Başkan Burak Elmas'ın ibra edilip edilmeyeceği ise merak konusu.