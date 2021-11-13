VAR uyardı, Cebelitarık 10 kişi kaldı!
Türkiye'nin Cebelitarık'ı ağırladığı karşılaşmada VAR kontrolü sonrasında kırmızı kart çıktı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında Türkiye, Cebelitarık'ı ağırladı.
Mücadelenin 22. dakikasında Cebelitarık forması giyen Olivero, Zeki Çelik'e bir müdahalede bulundu. Hakem Serhiy Boiko oyunu devam ettirdi ancak VAR, poziyonu izlemesi için Ukraynalı hakemi uyardı.
Pozisyonu VAR ekranında inceleyen Boiko, Olivero'yu direkt kırmızı kartla cezalandırdı ve oyundan ihraç etti.
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