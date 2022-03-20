Yunus Akgün: "Seneye döneceğim"
Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderilen ve gösterdiği performans ile milli takıma çağrılan Yunus Akgün önemli açıklamalarda bulundu. Akgün, "Seneye döneceğim, Kerem'le oynamak isterim" dedi.
Adana Demirspor forması giyen Yunus Akgün, milli takım ve Galatasaray'la ilgili TV 100'de açıklamalarda bulundu. İşte Akgün'ün sözleri...
"A Milli Takım, çocukluktan beri hayalim. Çok heyecanlı ve gururluyum. Hevesliyim, bir an önce gidip oynamak istiyorum. Bizim için de önemli bir maç.
Kerem, benim çok yakın arkadaşım. Galatasaraylılar bana mesaj atıyor, 'sağda sen, solda Kerem' diye ben çok isterim. Beraber Galatasaray'a katkı vermek ve şampiyonluk yaşamak çok güzel olur. Seneye döneceğim, Kerem'le oynamak isterim. Keyif verebileceğimizi düşünüyorum. İkimizin de özellikleri benziyor.
Galatasaray'da büyüdüm, yetiştim, inşallah geri döndüğümde yarım kalan işi kupalarla, şampiyonluklarla tamamlarım. Arda Güler'i, altyapıdan biliyordum, kalitesini belli ediyor. İnşallah Fenerbahçe Arda Güler'i elinde tutar ve şans vermeye devam eder. Ülkemiz çok büyük bir yetenek kazanabilir.
Galatasaray'dan Işıtan Gün, beni aradı, konuştuk. 'Beklentilerimiz yüksek, bir an önce bekliyoruz' dedi, ama hocayla bir konuşmam olmadı. Büyük konuşmayayım ama Türkiye'de Adana Demirspor ve Galatasaray dışında forma giymem. İki takımı da çok seviyorum. Bir tarafta doğup büyüdüğüm, diğer tarafta kendimi gösterdiğim kulüp. Adana Demirspor'un bende yeri ayrı kalacak.
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