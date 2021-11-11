Yusuf Yazıcı'ya sosyal medyadan "geri dön" çağrısı

11 Kasım 2021 Perşembe, 13:04

Süper Lig'in 30 puanlı lideri Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bordo-mavililerde gündeme gelen son isim Lille forması giyen Yusuf Yazıcı oldu.

Sosyal medyada taraftarlar 24 yaşındaki oyuncuya ‘geri dön’ çağrısı yaptı. Bu paylaşımı genç yıldızın ağabeyi de beğendi. Yusuf'a yönelik yapılan paylaşımlarda, "Yarım kalan hayalini tamamlamak için yuvana dön kaptan" ifadeleri kullanıldı.

Bunun üzerine birçok taraftar, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar Lille'den kiralanmasını istedi. Bu yorumu Yazıcı’nın ağabeyi ve menajerinin beğenmesi ise dikkat çekti.

Bu hareket ailesi ve menajerinin de geri dönüşü istediği şeklinde yorumlandı. Yönetim ise şu an için böyle bir çalışmanın olmadığını dile getirdi.