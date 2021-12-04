Zamalek Başkanı Mortada Mansour'dan Mostafa Mohamed açıklaması
Zamalek Başkanı Mansour, aralarında Mostafa Mohamed'in de olduğu kiralık oyuncularının sözleşmesinin geçersiz olduğunu söyledi.
Zamalek Kulübü'nde mahkeme kararıyla yeniden Başkanlık koltuğuna oturan Mortada Mansour, Galatasaray'ı da ilgilendiren bir açıklama yaptı.
Mansour açıklamasında Mostafa Mohamed de dahil olmak üzere, kiralık olarak gönderilen oyuncuların sözleşmesinde yönetim kurulu üyesi olmayan İman Abdel Aziz'in imzası olduğunu ve transferlerin geçerli olmadığını söyledi.
"MOHAMED EN AZ 10-15 MİLYON DOLAR EDER"
Mansour Mostafa Mohamed'in durumuyla ilgili de konuşarak, "Onun sözleşmesinde yazan bonservis ücreti yeterli değil. 10-15 milyon doları hak ediyor." diye konuştu.
Kiralık oyuncuların taraflarına iade edilmesi için çağrıda bulunan Mansour, "Eğer kulüplerle dostane bir şekilde bu konuyu çözemezsek FIFA'ya gideceğiz çünkü transferlerde yönetim kurulu üyesinin değil komite üyesinin imzası var ve bu geçersiz" açıklamasını yaptı.
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