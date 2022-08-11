16 yaşındaki genç boynundan bıçaklandı
Kocaeli Körfez'de bulunan bir parkta bir grup genç arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kavgaya dönüşen olayda boynundan bıçaklanan genç yaralandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde parkta bıçaklanan genç kanlar içerisinde bölgeden uzaklaştı. Sokak üzerinde kendini yere bırakan genç, vatandaşların ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı.
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