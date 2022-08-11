16 yaşındaki genç boynundan bıçaklandı

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Kocaeli Körfez'de bulunan bir parkta bir grup genç arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kavgaya dönüşen olayda boynundan bıçaklanan genç yaralandı.

İHA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 12:39

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde parkta bıçaklanan genç kanlar içerisinde bölgeden uzaklaştı. Sokak üzerinde kendini yere bırakan genç, vatandaşların ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı.

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