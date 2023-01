17 yılda biriktirdiği antika eşyalarına gözü gibi bakıyor

26 Ocak 2023 Perşembe, 09:32

Malatya merkezde 17 yıldır ikinci el alım-satımı ile uğraşan esnaf Aydın Gültekin, hobi olarak sürdürdüğü antika eşya koleksiyonunu her geçen gün büyütüyor.

İş yerinde ikinci el eşya alımı yaparken zaman zaman antika eşyalara da denk geldiğini ve bunları da alarak koleksiyonuna koyduğunu belirten Gültekin, “Önceleri hobi olarak başladığımız bir işti, ancak daha sonraları bir sektör haline geldi ve biz de bu sektörde yerimizi aldık” dedi.



"10 YILLIK ÇABA TEK KİTAPTA"



Yıllardır otantik eşyaların yanı sıra 100-150 yıllık bir pul koleksiyonu da olduğunu belirten esnaf Gültekin, “Biz işimizi yaparken ayrıca bu işin bir diğer versiyonu olan otantik eşya köşemiz oldu. Bununla birlikte bir şark köşemiz oldu. Gördüğünüz gibi eski gaz lambaları, deniz fenerleri, gaz ocakları, telefonlar, sehpalar, yayıklar, vazolar, kömür ütüleri gibi birbirinden farklı otantik ürünü bir araya toparladık. Bunun yanı sıra yıllardır ciddi manada biriktirip kitap haline getirdiğimiz bir pul koleksiyonumuz var. Osmanlıdan kalan pullarımızın hepsinin serileri elimizde mevcut, işimizin gereği olarak bir kitap halinde muhafaza ediyoruz. Pulların bütün serilerini 8-10 yıllık büyük bir çabayla ancak bir araya getirebildik. Pullara da oldukça büyük bir rağbet var. İnsanlar geldikleri zaman 100-150 yıllık pulları gördüklerinde çok mutlu oluyor ve ciddi manada ilgi gösteriyorlar” şeklinde konuştu.



“HER BİRİ YAŞAYAN TARİH"



Her ürünün geçmişten izler taşıdığını ve bu nedenle oldukça kıymetli olduğuna vurgu yapan Gültekin, “İlerleyen zamanlarda otantik ürünler için insanların gelip ziyaret edebilecekleri ilgi alanlarına göre antika ürünlere ulaşabildikleri bir mekan açmayı ve meraklılarının ihtiyaçlarını karşılayacakları bir ortam oluşturmayı düşünüyoruz. Bu ürünlerin her birinin mazileri var. Her biri adeta yaşayan birer tarih dolayısıyla oldukça kıymetli, kimi üzüntü kimi ise bir sevincin izlerini taşıyor” ifadelerini kullandı.

İkinci el alım satımına dair de konuşan Gültekin, “Biz burada dar gelirli ailelerin, bir asgari ücretlinin veya öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılıyor, uygun fiyatlarla onların ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz. Dar gelirli bir ailenin şimdilede 15-20 bin liraya alamayacağı mobilyaları biz burada bin- bin 500 bin liraya karşılıyoruz. Tabii ki ürünün kalitesine, kullanımına ve yılına göre fiyat aralığı da değişir. Son zamanlarda piyasanın durumu ile birlikte bizim sektöre rağbet de oldu. Biz burada geri dönüşümde olduğu gibi ürünleri tekrardan değerlendiriyoruz” diye konuştu.