27 yaşındaki futbolcudan alkışları toplayan hareket: Annesine donör olmak için kariyerinden vazgeçti
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Vefa Spor futbolcusu Murat Turan siroz hastalığıyla mücadele eden annesine donör olup, karaciğeri ile yaşama tutunmasını sağladı.
14 Ağustos 2023 Pazartesi, 17:33
Vefa Spor futbolcusu Murat Turan siroz hastalığıyla mücadele eden annesine donör olup, karaciğeri ile yaşama tutunmasını sağladı. Donör olabileceğini öğrendikten bir gün önce başka bir kulüpten transfer teklifi alan 27 yaşındaki futbolcu, annesine büyük bir vefa örneği göstererek kariyerinden vazgeçti. Önceliğinin annesinin sağlığı olduğunu söyleyen Murat Turan, "Donör olabileceğim haberini almadan önce transfer tekliflerim vardı. Hatta çok sevdiğim eski kulübümle görüşme yapmıştım, kabul etmiştim. Ertesi gün ise hastaneden bu telefonu aldım, anneme donör olabilecektim. Benim için önemli olan annemin sağlığıydı. Transfer olmak mı donör olmak mı derseniz tabii ki de donör olmak derim. Hayatımda aldığım en güzel teklif buydu" dedi.