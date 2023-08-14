27 yaşındaki futbolcudan alkışları toplayan hareket: Annesine donör olmak için kariyerinden vazgeçti

Vefa Spor futbolcusu Murat Turan siroz hastalığıyla mücadele eden annesine donör olup, karaciğeri ile yaşama tutunmasını sağladı.

14 Ağustos 2023 Pazartesi, 17:33