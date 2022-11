700 bin TL harcadığı hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor

28 Kasım 2022 Pazartesi, 07:00

Atıl halindeki bir otobüsü satın alarak ona yeni bir görünüm veren Kadir Mert, hayallerinin peşinden gitti. Otobüsü adeta yataklı, mutfaklı, koltuk takımlı bir eve dönüştüren Kadir Mert, dünya turu yaptıktan sonra hayali olan ülke Nepal’e gidecek. Otobüs bittikten sonra Samsun’daki sürüş testlerini gerçekleştiren Kadir Mert, 2 gün içinde yola çıkacak.

Tüm hazırlıklarının bittiğini söyleyen Kadir Mert, “Normalde bu araç benim çocukluk hayalimdi. Birkaç yıl önce evimi sattım ve tüm paramı bu araca yatırdım. Bu otobüsü yaklaşık 700 bin lira gibi bir paraya yaptırdım. Nepal’de profesyonel derecede yamaç paraşütü çalışmalarım mevcuttu. Orada bir yaşantım vardı. Şimdi de çocukluk hayalim olan aracımla beraber Nepal’e doğru tarihi bir yolculuk gerçekleştireceğim. Samsun’dan Nepal’e doğru olan yolculuğumu tamamladıktan sonra Afrika’ya ve aracın kendi ülkesi olan Amerika’ya kesinlikle gitmeyi düşünüyorum. Aracımla birlikte dünya turu yapmak istiyorum. Normalde bu aracı 1 yıl önce bitirmiştim ve geçen Ramazan Bayramı'nda da yola çıkacaktım. Ama başımdan bir kaza geçti ve sağlık problemlerimden dolayı o zaman bazı aksaklıklar yaşadım. Geçen yıl arabayı tam bitirdiğim dönemde arabayı Samsun sahiline çekmiştim ve insanlar oldukça ilgi gösterdiler. O yüzden birkaç gün kalıp daha sonra sanayiye çekmek zorunda kaldım. Yolculuğumu hazırlamak için aracımı hazır hale getirdim” dedi.



“700 bin liraya yaptırdığım araç şu an 1,5 milyon TL”

Hayalindeki yolculuğa sayılı günler kaldığını belirten Kadir Mert, “Yolculuğa çıkacağım için tam olarak toparlamamı rahat yapayım diye aracımı karavan parka getirdim. Çünkü dışarda arabayı gören herkes fotoğraf çekmek istiyor. Herkese bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum ama şu anlık toparlanmam gerektiği için böyle bir şey yaptım. Pazartesi günü Ankara’ya doğru yola çıkacağım ve Pakistan, Hindistan, İran gibi ülkelerin konsolosluklarıyla, elçilikleriyle görüşmelerimizi sağlayıp Nepal’e doğru hareket edeceğim. 1,5-2 yıl önce 700 bin liraya yaptırdığım aracı şu an yapmaya kalksak 1,5 milyondan aşağı bir fiyata yaptıramayız. Yapım aşamasındayken sanayide olsun çevredeki insanlar olsun aracı satın almak için birçok teklif verdiler. Ama kesinlikle ben bu aracı ticaret amaçlı yaptırmadım. Kendi hayalimde ve şu anda da hayalim olan yolculuğa hazırlanıyorum. O yüzden herhangi bir ticari teklifi kabul etmiyorum. Benim gibi imkanı olanlar böyle bir işe girmeden önce ilk olarak ne istediklerini bilmeliler. Ben mesleki durumumdan dolayı online çalışan bir insanım. Samsun’da bir yazılım şirketinde yöneticilik yapıyorum. Bana uygun bir konsept çünkü bilgisayarımı açtığım her yerde işimi yapabiliyorum. Dışarı çıktığım zaman da konaklama en büyük masraflardan birisi oluyor. Karavan sayesinde bu ücretten de muaf oluyorum” diye konuştu.