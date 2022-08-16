Antalya'da denizde bulunan cesedin kimliği ortaya çıktı
Antalya’da falezlerin denizle buluştuğu alanın yaklaşık 20 metre açığında bulunan cesedin, 48 yaşındaki Muhammet Doğan’a ait olduğu belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Doğan’ın cenazesi memleketi Konya’nın Çumra ilçesine götürüldü.
Antalya'da dün saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi’ndeki falezlerin denizle buluştuğu alanda yaşandı.
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