AVM asansöründe 'sıra' kavgası: Güvenlik bile zor ayırdı!
İstanbul Esenyurt’taki alışveriş merkezinde asansör sırası için çocuklu aile ile tartışan bir grup genç, ortalığı birbirine kattı. Öfkeli gençler ile babayı çevredeki yurttaşlar zorlukla ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Esenyurt Turgut Özal Mahallesi E-5 Haramidere Yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinde, önceki gün iddiaya göre AVM’nin asansörünü kullanmak isteyen bir grup genç, çocuklu ailenin yerine binmeye çalıştı.
'HAKARET İDDİASI' ORTAMI GERDİ
Bunun üzerine ailenin babası gençlere, çocuklarıyla binmesi gerektiğini, bu sebeple asansörden inmelerini söyledi. Asansördeki grup bu isteği kabul etmeyerek adama hakaret edince sinirler gerildi.
GÜVENLİK BİLE ZOR AYIRDI
Yaşanan tartışmada iki taraf, alışveriş merkezinin ortasında bir anda kavgaya tutuştu. Çevredeki yurttaşlar ve AVM güvenliği, tarafları güçlükle ayırırken o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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