Biri çaldı diğeri çevreyi gözlemledi
Karabük’te bir tuhafiyeciye gelen kadının yaptığı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Albay Karaoğlanoğlu Caddesinde meydana geldi. Yanında bir erkekle tuhafiyenin önüne gelen kadın seçtiği çocuk kıyafetlerini kolunun altına koymaya başladı. Bir süre sonra aldığı ürünlerin parasını ödemeden olay yerinden uzaklaşan kadını fark eden başka bir müşteri durumu mağaza çalışanlarına bildirdi.
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen çalışanlar, kadının yaptığı hırsızlığı görünce polise haber verdi. Ekipler hırsızlıkla alakalı çalışma başlatırken, görüntülerde hırsızlık olayını gerçekleştiren kadının ürünleri seçerken yanındaki şahsında çevreyi gözlemlediği görüldü.
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