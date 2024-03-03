Erdoğan itiraf etti; "Yeni bir sistemin eksiklikleri ve aksaklıkları olabilir"
Erdoğan itiraf etti; "Yeni bir sistemin eksiklikleri ve aksaklıkları olabilir"
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi’nin açılışında konuştu. Erdoğan, “Hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımızı hatırlayın. Sağlam girenin hasta çıktığı köhne düzeni değiştirdik. Şehir hastaneleri, sistem olarak ülkemize mahsus ve yeni bir sağlık hizmetidir. Böylesine yeni ve orijinal bir sistemin eksiklikleri ve aksaklıkları elbette çıkabilir. Vatandaşlarımızın bu konudaki kimi serzenişlerinin farkındayız. İnşallah bunları da en kısa sürede gidereceğiz” dedi.
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