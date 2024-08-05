Evinin bulunduğu mahalledeki 4 sokağı günde 3 kez süpürüyor

05 Ağustos 2024 Pazartesi, 10:39

















Balıkesir'in Gönen ilçesinin en büyük üçüncü mahallesi olan Gündoğdu Mahallesi'nin sokaklarında tek çöp görmek, mümkün değil. Bir nalbur dükkanında asgari ücretle çalışan Sinan Kocabaş (49), babasından öğrendiği geleneği sürdürüp, evinin bulunduğu mahalledeki 4 sokağı her gün sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde 3 kez süpürüyor. Çalı süpürgeyle, evindeki halıları süpürür gibi sokakları adım adım süpüren ve ilçe kaymakamından teşekkür belgesi alan Kocabaş, "Vallahi içimden geliyor, içimden gelerek süpürüyorum" dedi.