İlk kez Cumhuriyet TV'de söyledi! Mustafa Balbay'dan yeni kulis!
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mustafa Balbay bugünkü köşesinde Ekonomi Politikalarından Sorumlu Bakan Mehmet Şimşek hakkında bir kulis bilgisi paylaştı
Balbay'ın aktardığına göre Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'den sıcak para almak yerine acı reçete uygulamayı teklif etti.
Erdoğan ise bu öneriyi yerel seçimler sebebiyle reddetti. Mehmet Şimşek ile Cevdet Yılmaz'ın katıldığı BAE görüşmesinde ise Birleşik Arap Emirliklerinin sıcak para vermeye yanaşmadığını ancak Türkiye'deki kârlı şirketlere talip olduğunu aktardı.
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