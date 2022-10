Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor

06 Ekim 2022 Perşembe, 07:00

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Muhammed Mücteba Köylü, her gün en az 5 diş Taşköprü sarımsağı tüketiyor. 3 yaşından beri sarımsakları leblebi yer gibi yiyen Muhammed Mücteba, okula, tatile, arkadaşları ile oynamaya giderken bile yanında Taşköprü sarımsağını taşıyor.

3 yaşından beri her gün sarımsak yiyen Muhammed Mücteba’yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.. 6 yıldır sarımsak tüketen Muhammed Mücteba, sarımsak bulamadığı zaman da ağlıyor.

Her gün sarımsak yiyen Muhammed Mücteba'nın alışkanlığından vaz geçemediğini belirten ailesi, Muhammed'in 9 yaşına kadar da hiçbir sağlık sorunu yaşamadığını söyledi.



3 yaşından itibaren her gün sarımsak yediğini söyleyen Muhammed Mücteba Köylü, “Ben, 3 yaşımdan beri sarımsak yiyorum. Şu anda 9 yaşındayım. Tam 6 yıldır sarımsak yiyorum. Sarımsak yemeyi seviyorum. Her gün sarımsak yiyorum. Sarımsak yemediğim gün olmuyor. Sarımsağı seviyorum. Temel Reis ıspanak yiyerek güçlü oluyor bende sarımsak yiyorum ve güçlü oluyorum” dedi.



Sarımsak gördüğünde dayanamadığını belirten Muhammed, “İlk yedikten sonra bir daha sarımsak yemeyi bırakamadım. Şimdi sürekli her gün sarımsak yiyorum. Sarımsak yedikten sonrada hiç hasta olmadım. Benim okulda bir tane kız arkadaşım var. O da sarımsak yemesini seviyor ama benim kadar fazla yiyemiyor. O 4-5 diş sarımsak yerken ben ise günde 6-7 diş sarımsak yiyorum. Okulda yanımda sıra arkadaşım vardı. Ona sarımsak yemesini tavsiye ettim. Sonra yanımda getirdiğim sarımsaklar verdim o da yedi. Acı olduğunu düşünerek bir daha sarımsak yemedi” diye konuştu.