Milyonlarca öğrenciyi etkiliyor! Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan kritik 'yurt' açıklaması...
Milyonlarca öğrenciyi etkiliyor! Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan kritik 'yurt' açıklaması...
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurtlara başvuru sürecinin başladığını açıkladı. Bakan Bak "Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek" dedi.
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