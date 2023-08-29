Milyonlarca öğrenciyi etkiliyor! Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan kritik 'yurt' açıklaması...

29 Ağustos 2023 Salı, 11:59

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurtlara başvuru sürecinin başladığını açıkladı. Bakan Bak "Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek" dedi.