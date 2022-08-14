Sarıyer’de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
İstanbul Sarıyer’de rot kolu kırılması sonucu kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kamyon şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kazanın geç saatte olması ve yolda kimsenin olmaması olası faciayı engelledi.
13 Ağustos Cumartesi akşam saat 23.30 sıralarında Sarıyer Kilyos Caddesi’nde iddiaya göre, Muharrem Aydın'ın kullandığı 41 AGA 704 plakalı kamyonun seyir halindeyken rot kolunun kırılması nedeniyle, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muharrem Aydın, kontrol amaçlı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Kamyon, vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.
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