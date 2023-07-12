Sırrı Süreyya Önder ile Özgür Özel arasında gülümseten diyalog: Cezaevinde ziyarete gelsen de...
Sırrı Süreyya Önder ile Özgür Özel arasında gülümseten diyalog: Cezaevinde ziyarete gelsen de...
Video Haberler
- Meclis'te gülümseten diyalog...
- Özel sektör öğretmenleri sert tepki gösterdi!
- Önceliğimiz Cumhuriyet Devrimlerinin tamamlanması..
- Memurlardan 'patatesli soğanlı' protesto!
- CHP'li Zeynel Emre, Anayasa Mahkemesi'nin önünde!
- Zam yağmurlarının ardından emekliler isyan etti!
- Tunç Soyer'den Erdoğan'a flaş mektup!
- 'Birçok emekli ne olduğunun farkında değil'
- 'Çok insana yakın bir çocuktu'
- İlk kez Cumhuriyet Tv'de ayrıntıları anlatan Balbay
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Maseratili Polis'in cesedi bulundu
- Emeklilerin zam oranı değişecek mi?
- Rusya'dan BM yardımlarına veto
- 'Müdür görevden alındı, çete yakalandı'
- Özkan Uğur'un eşi salondakilerden tek bir ricada bulundu
- Erdoğan Biden’la görüştü
- Köprü ve otoyol geçişlerine zam
- Babasının Kızı filmi konusu nedir?
- Gültekin'den Kılıçdaroğlu için akılalmaz iddia
- Tarihi rest değil, tarihi yüzsüzlük olarak görülmeli