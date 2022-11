Tilkiler havadan aşılanıyor

02 Kasım 2022 Çarşamba, 10:38

Eksi 24 derecede dondurulan yemler her 40 metrede bir uçaklardan doğaya bırakılıyor. Yaklaşık 10 kilometreden yemin kokusunu alan tilkiler, yedikleri yemlerin içinde bulunan kapsüllerdeki aşılar vasıtasıyla oral olarak aşılanmış oluyor. Aşı çalışması hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye genelinde kuduz vakalarının yapılan bu çalışma ile sıfıra indiğini açıkladı. Bakan Yardımcısı Gizligider; “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak son üç yıldır Avrupa Birliği destekli yürüttüğümüz bir proje. Tilkiler vasıtasıyla kuduz hastalığının yayılması söz konusu. Bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla modern olarak havadan aşı uygulaması yapıyoruz. Aşı çalışmaları şu an Kapadokya Havalimanından devam ediyor. Şuan itibariyle kuduz vakasında sıfır durumdayız. Çok dikkatli ve tedbirli olmamız gereken bir konu. Geçmişte ciddi süreçlerin yaşandığı bir zaman dilimini yaşadık. Bu nedenle yapılan çalışma hayırlı bir iş ve hayırlı bir mücadele” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla, daha önce 2008-2010 tarihlerinde yapılan oral aşılama çalışmalarının devamı niteliğinde Avrupa Birliği destekli olarak, 'Türkiye’de Kuduz Hastalığının Kontrolü Projesi' 2014 yılında uygulamaya başlatılan projeye 2022 yılında da devam ediyor. Edinilen bilgiye göre proje çerçevesinde yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığının yoğun olarak görüldüğü 105 bin kilometre alanda 2014-2015-2016 yıllarında senede bir defa olmak üzere havadan aşılama çalışması yürütüldü. Her aşılama kampanyasında tilkilere yönelik 1 milyon 890 bin adet aşı biati havadan atıldı. 2019 yılı sonbahar aşı kampanyası, Avrupa Birliği Projesi çerçevesinde yaban hayatında kuduz hastalığının kontrol edilebilmesi amacıyla; 3 yıl süreyle, yılda 2 kez olmak üzere toplam 6 uygulama yapıldı. Her bir uygulama döneminde 4,5 milyon adet aşılı yem kullanılarak, 225 bin kilometrelik ormanlık ve kırsal alanda havadan aşılama çalışması yapıldı. Söz konusu proje ile hastalığa duyarlı hayvanlar aynı anda bağışık hale getirilerek, evcil hayvanlar ile yabani hayat arasında süregelen enfeksiyon zincirinin kırılması amaçlanıyor. Anılan proje çerçevesinde 19 Ekim 2022 tarihinde başlanılan kampanya Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Burdur, Muğla, Isparta, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Ankara, Aksaray, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Tokat, Sivas, Nevşehir, Kayseri, Samsun, Konya, Amasya, Bursa, Mersin, Karaman, Niğde ve Antalya olmak üzere toplam 31 ilde gerçekleştirilecek.

Havadan aşılama çalışması 19 Ekim 2022 tarihinde Tokat Havalimanı kullanılarak yapılmaya başlanmış olup, halen Nevşehir Kapadokya Havalimanı kullanılarak havadan aşılama çalışması devam ediyor