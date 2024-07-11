Uyurken seçilecek yastığa dikkat: Boyun fıtığı oluşabilir!

11 Temmuz 2024 Perşembe, 17:21

















Diyarbakır'da Dicle Memorial hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Opr. Dr. Özgür Baran, “Uyurken seçilecek yastığın kafa ile omuz arasında ki boşluğu dolduracak nitelikte ve ortopedik bir yastığın olmasında fayda var" dedi.