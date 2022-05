Yüz binler alanı doldurdu: Maltepe'de ‘Biz değil siz korkun’ mitingi

22 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

Bugünkü miting aslında Bursa’da yapılacaktı. Ancak Canan Kaftancıoğlu’na hukukun iğfal edilerek hapis ve siyaset yasağı verilince miting Bursa’dan İstanbul’a alındı. Tarihi de 21 Mayıs olarak belirlendi. İlginç bir tesadüf 18 yıl önce bugün, yani 21 Mayıs 2004 yılında DGM’ler kaldırılmıştı. DGM’ler devlete karşı işlenen suçlara bakıyordu.

Kaftancıoğlu da Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak suçundan cezalandırılmıştı. DGM’ler güya kaldırıldı. Şahsım cumhuriyetinde artık her mahkeme DGM, iktidarın hoşuna gitmeyen her söz, her eylem devlete karşı işlenmiş suç kapsamında.

Miting için 17.00 sularında alana vardık. Yolda bir kadın bir erkek iki atı polis görünce bir an 50’li yıllara gittik. Alanın henüz yarısı doluydu. Divriği gazetesinin emektarı Yahya Kemal, “Abla alan dolmayacak herhalde” dedi. Güldüm, kıdemli miting izleyicisi olarak “CHP’liler ekabirdir. Son dakikada sökün ederler” diye teselli ettim. Gerçekten de miting saati yaklaştığında, altı oklu bayraklarla, davullarla, halaylarla alana binlerce kişi girdi. “İtaat et” diyenlere “Adalet” diye cevap verdiler. Alanda CHP ve Türk bayrağı ile Atatürk posterleri dışında başka bayrak ve flama açılmadı.

Kılıçdaroğlu’ndan önce kürsüye ilçe belediye başkanları, PM üyeleri ve milletvekilleri çıkıp selamlama yaptılar. Ardından büyükşehir belediye başkanları tek tek sahneye çağrıldı. Testi pozitif çıkan Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile kaza geçiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hariç tüm Büyükşehir belediye başkanları tam kadro meydandaydı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu en çok alkış alan belediye başkanı oldu. Kaftancıoğlu kürsüye çıktığında meydan yıkıldı. Sonuçta bu mitingin gerçekleşme nedeniydi. Can canana kavuşmuştu.

Gezi şehitleri ile Gezi davası tutuklularının aileleri de el ele kürsüye çıktılar. Milletvekili ve belediye başkanları için ilk kez protokol tribünü hazırlanmamıştı. Halkın içine karışmaları istenmiş, onlarda bu karara uymuşlardı. Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu da alana erken gelip en ön sıradan halkın içinde konuşmaları dinlediler. Gezi şehitleri ve tutuklu ailelerinden sonra kürsüye kâğıt toplayıcısı Nusret Güler ile 65 yaşında çalışmak zorunda kalan Nazife Cananoğlu çıktı. Bulaşıkçı Nazife Hanım ve kâğıt toplayıcısı Nusret Bey’in konuşması doğaçlama ve çok etkileyiciydi. Nazife Hanım’ın özellikle “Ben bu yaşıma kadar çok hükümetler, çok zor zamanlar gördüm. Ama bu dönemki gibi zor bir zaman görmedim. Yeter artık yeter” sözleri uzun uzun alkışlandı.

Kılıçdaroğlu’nun alanda gördüğü ilgi dükkânın asıl sahibin kim olduğunu da göstermiş oldu. Maltepe’de Kılıçdaroğlu, “Ben neo-liberalizme karşıyım” sözlerini ilk kez net olarak kullandı. Kılıçdaroğlu konuşmasının son bölümünde, “Ben asla değişmeyeceğim. Neysem o olacağım. Anlamayı, dinlemeyi, tevazu sahibi olmayı asla terk etmeyeceğim” diye söylemesi cumhurbaşkanlığı adaylığının gayri resmi ilanı olarak yorumlandı.

Kılıçdaroğlu mitingi, “Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz” türküsünü kadro eşliğinde söyleyerek bitirdi.