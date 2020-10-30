13 metre derinliğindeki kuyudan sesi gelen kedi bulunamadı
Antalya'da 13 metre derinliğindeki kuyuya inen itfaiye eri, 10 dakika yaptığı aramaya rağmen sesi duyulan kediyi bulamadı.
Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Zambak Caddesi'ndeki foseptik kuyularını ilaçlayan belediye görevlileri, kullanılmayan kuyudan kedi sesi geldiğini fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine verilen adrese gelen ekipler, 13 metre derinliğindeki kuyuya merdiven yardımıyla inemedi.
Bunun üzerine ekipler, halatlar yardımıyla makara sistemi kurdu. Bir itfaiye eri, yaklaşık 25 dakika sonunda kuyuya inmeyi başardı. 10 dakika kuyuda arama yapan itfaiye eri, kediyi bulamadı. Ekipler, kediden yeniden ses gelmesi halinde dönmek üzere çalışmayı sonlandırdı.
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