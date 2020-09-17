20 yaşındaki engelli kadına tecavüz ettiler!

17 Eylül 2020 Perşembe, 09:19

Edinilen bilgiye göre, Kartepe'de M.Y. (20) adlı engelli kadının tecavüze uğradığını iddia eden ailesi şikayetçi oldu. Şikayet sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen E.K., H.A.B., S.Ç. ve M.Y. adlı 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklanırken, E.K., H.A.B. ve S.Ç. isimli şahıslar ise ev hapsine alındı.