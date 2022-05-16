6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Adana’da bir kadın 6 ay önce evlendiği kendisinden 30 yaş büyük kocasını 14 yaşındaki çocuğuyla birlikte sopayla boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.
Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde en küçüğü 2 en büyüğü 14 yaşında 4 çocuk annesi Elif C. (32) 6 ay önce TIR sürücüsü 62 yaşındaki Yücel Cihangir ile evlendi. 15 Mayıs gecesi Elif C. kocasıyla tartıştı.
Bu sırda eve gelen 14 yaşındaki oğlu O.H. de tartışmaya karıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Yücel Cihangir sopayla boğularak öldürüldü. Anne ve oğlu önce ne yapacağını bilemezken bir süre cesedin başında bekledi.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/6-ay-once-evlendigi-kocasini-oldurdu-1936428
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