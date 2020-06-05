'65 yaş' isyanı türkü oldu! Sosyal medyada büyük ilgi gördü
Türk halk müziği sanatçısı, besteci ve oyuncu Sadık Gürbüz'ün koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş kısıtlamasına tepki olarak yaptığı türkü, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte yasağı sanatıyla eleştiren Sadık Gürbüz'ün o türküsü...
Video Haberler
- ABD'de polisin yere ittiği yaşlı adam ağır yaralandı
- Uğur Dündar sosyal medyada gündem olan kavgasını anlattı
- Cüneyt Arkın'ın Türkan Şoray itirafı gündem oldu
- HDP'nin 'Darbe var' yürüyüşüne polis müdahalesi
- Canlı yayında vekilerin tutuklanmasını böyle yorumladı
- Eğlenceyi böyle dehşete çevirdiler! Emniyet peşlerinde
- '65 yaş' isyanı türkü oldu! Büyük ilgi gördü
- Çaldığı etleri kardeşinin kasap dükkanında sattırdı
- Beylikdüzü Belediyesi'nden Dünya Çevre Günü'ne özel klip
- Metrobüs ve duraklarda sosyal mesafe hiçe sayıldı