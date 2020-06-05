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'65 yaş' isyanı türkü oldu! Sosyal medyada büyük ilgi gördü

Türk halk müziği sanatçısı, besteci ve oyuncu Sadık Gürbüz'ün koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş kısıtlamasına tepki olarak yaptığı türkü, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte yasağı sanatıyla eleştiren Sadık Gürbüz'ün o türküsü...

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2020 Cuma, 10:43


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