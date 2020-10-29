ABD'de dehşete düşüren görüntüler! Büyük korku yaşandı

29 Ekim 2020 Perşembe, 12:03

ABD'nin Oklahoma ve Teksas eyaletlerinde hafta başından beri etkisi altına alan buz fırtınası, günlük hayatı felç ederken binlerce kişi elektriksiz kaldı.Otoyolların ve karayollarının nerdeyse tamamının buzlanması sebebiyle, çok sayıda kaza meydana geldi. Yetkililer, bazı bölgelerde meydana gelen ciddi arızalar sebebiyle, elektriklerin yeniden verilmesinin günler alabileceğini belirtti. Çok sayıda ev şöminelerle ısınırken, bazıları da çözümü evlerindeki gazlı mutfak fırınlarını yakarak buluyor. Elektrik direklerinin devrilmesiyle bir çok ağaç elektrik akımına kapılırken, o anlar kameraya yansıdı.