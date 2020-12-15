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ABD’de kuyruğu üzerinde durabilen kanguru hayrete düşürdü

ABD'nin Teksas eyaletindeki Crocodile Encounter Hayvanat Bahçesi'nde Jack isimli bir kangurunun kuyruğu üzerinde durduğu anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Sosyal medya kullanıcıları görüntüler karşısında şaşkınlık yaşadı. Kangurunun kuyruğuyla kendini dengede tutuşu ve kaslarını esnetişine yönelik yorumlar yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2020 Salı, 12:42



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