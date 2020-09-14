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ABD'de siyah aileler 'ırkçılıktan arındırılmış kent' için harekete geçti

ABD'nin Georgia eyaletindeki siyah aileler, yaklaşık 364 dönüm araziye 1,7 milyon dolar ödeyerek 'ırkçılıktan' arındırılmış bir kent kurmak için düğmeye bastı.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2020 Pazartesi, 17:59


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