ABD'de siyah aileler 'ırkçılıktan arındırılmış kent' için harekete geçti
ABD'nin Georgia eyaletindeki siyah aileler, yaklaşık 364 dönüm araziye 1,7 milyon dolar ödeyerek 'ırkçılıktan' arındırılmış bir kent kurmak için düğmeye bastı.
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