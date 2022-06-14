Adalar vapurunda can pazarı!

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Büyükada-Kartal seferini yapan vapurda yolculuk yapan 2 kişi arasında çıkan kavga esnasında bir kişi denize düştü. Denize düşen kişiyi kurtarmak için başka bir yolcu denize atlarken, diğer yolcular da denize düşen kişiye can simidi attı.

İHA
14 Haziran 2022 Salı, 12:52

Büyükada-Kartal seferini yapan vapurda, geçtiğimiz günlerde yolculuk yapan 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü.

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