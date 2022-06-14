Adalar vapurunda can pazarı!

14 Haziran 2022 Salı, 12:52

Büyükada-Kartal seferini yapan vapurda, geçtiğimiz günlerde yolculuk yapan 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü.

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