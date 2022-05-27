Adana'da iki kişiyi vuran saldırgan, dizi oyuncusu çıktı
Adana’da bir kadını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan "Sıfır Bir" dizisinin oyuncusu Mahmut Ç. tutuklandı.
Adana’nın Seyhan ilçesinde, 25 Mayıs’ta, bir kafede çalışan Elif E. kafe sahibi Orhan K.’yi silahla yaralayan saldırganın "Sıfır Bir" adlı dizide rol alan Mahmut Ç. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alının Mahmut Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde 25 Mayıs günü meydana geldi.
İddiaya göre, bir kafede çalışan Elif E. kafe sahibi Orhan K. ile birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada bir kişi tarafından vurularak yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada zanlının 22 yaşındaki Mahmut Ç. olduğunu belirledi.
Polis şahsı Seyhan ilçesinde yaptığı baskınla gözaltına aldı.
Emniyete götürülen Mahmut Ç.’nin ifadesinde, saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul etti. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Mahmut Ç., adliyeye sevk edildi. Polis, silahlı saldırıyı azmettirdiği öne sürülen Ramazan E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Bu arada Mahmut Ç.’nin internet üzerinden yayınlanan 'Sıfır Bir' dizinde rol aldığı öğrenildi.
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