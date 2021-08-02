Ağrı’da ayı kurtarma operasyonu kamerada
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde kafasını teneke kutuya sıkıştıran ayı yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı Geçidi'nde, kafasını teneke kutuya sıkıştırmış ayı yavrusunu fark eden jandarma ekipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kurtarma çalışmaları kapsamında ayı yavrusunu uyuşturucu iğnelerle sakinleştirildi. Daha sonra teneke kutuyu kesen ekipler, yavru ayıyı kurtararak doğaya geri bıraktı.
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